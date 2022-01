LDA in imbarazzo per le parole di Arisa | cosa ha detto su Gigi D' Alessio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 15 gennaio 2022) Luca D', in arte LDA, è stato il primo cantante di questa edizione di "Amici" ad aver ricevuto un Disco di Platino, ma nella puntata andata in onda domenica scorsa è stato criticato molto per diversi motivi. Il giovane cantante negli ultimi giorni ha vissuto tante emozioni all'interno della scuola di "Amici", alcune molto belle, altre meno. Di sicuro la più emozionante è stata l'essere stato il primo ad aver ricevuto la certificazione più ambita dai cantanti e cioè il Disco di Platino, con il suo inedito "Quello che fa male". Una soddisfazione enorme per il cantante, soprattutto se si tiene conto che lo ha ricevuto in tempo record. Nonostante per il 18enne ci siano state anche emozioni negative, come il recente scontro con la sua collega ed ex fiamma Elena, per via delle pulizie domestiche in casa, tutto questo non gli impedisce di continuare a lottare. La ...