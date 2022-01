Il ritorno di Francesca all'Ariston ma con una veste nuova e accanto ad Emma (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Si torna a Sanremo». Non usa giri di parole Francesca Michielin per annunciare sui social il suo ritorno al teatro dell’Ariston. Un ritorno che però ha il sapore della prima volta: «Questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma» ha scritto la cantante. L’ annuncio è diventato subito virale sul web. Festival di Sanremo 2022, da Elisa a Gianni Morandi: ecco i 22 big in gara ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 gennaio 2022) «Si torna a Sanremo». Non usa giri di paroleMichielin per annunciare sui social il suoal teatro dell’. Unche però ha il sapore della prima volta: «Questa è unaprima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per» ha scritto la cantante. L’ annuncio è diventato subito virale sul web. Festival di Sanremo 2022, da Elisa a Gianni Morandi: ecco i 22 big in gara ...

Advertising

effepi67 : @francesca_turco @Riccardofuffol2 Ricordo che al ritorno non ci volevano far partire perché mancavano dei documenti… - francesca_luzio : il tuo ritorno ha tanto a che vedere con te e con me che per cabala lo dico e per i dubbi lo canto... ...so che nel… - nicolettagiust1 : @Be_Francesca @petunianelsole Esatto. Io infatti facevo andata e ritorno tranquillamente, unica nel treno. L’unica… - Francesca_0805 : RT @LindaMenichini: Miriana casualmente: - ha il biglietto di ritorno - indovina la data della finale - sente che entrerà un ospite masch… - liketweet13 : @francesca_turco Non mi sono mai perdonato quei fischi al suo primo ritorno all’Olimpico. Mi dispiace ancora oggi.… -