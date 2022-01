Il centrodestra ha messo nero su bianco la candidatura di Berlusconi al Quirinale | ma lui non scioglie la riserva

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilha sciolto le riserve, ora toccherà a lui accettare o rifiutare. Ma prima ha dato appuntamento ai suoi alleati alla prossima settimana, quando – magari con un nuovo giro di telefonate – ci saranno dei numeri assestati per verificare la possibilità di una sua ascesa al Colle. Alla fine, dunque, la coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e altri partiti (per numeri, anche parlamentari) minori ha dato il via libera alladi Silvioalal, il via libera deldopo il vertice Al termine del vertice che si è tenuto oggi a Roma a Villa Grande – la residenza capitolina dell’ex Cavaliere – i leader dei partiti dihanno diramato un comunicato stampa ...

Advertising

neXtquotidiano : Il centrodestra ha messo nero su bianco la candidatura di #BerlusconialQuirinale, ma lui non scioglie la riserva - francobortoli1 : @pietroraffa Ottimo!Se abbiamo messo obbligo vuol dire che siamo emergenza!Il prossimo governo di centrodestra potr… - FabrizioNigro : Dice che il centrodestra ha scelto il suo candidato al Quirinale. E' uno famoso, quello che ha messo fine alla guer… - GioGeneSharp : @librogiungla @elio_vito @AndreaMarcucci Fa più battaglie di sinistra Vito che tutto il centrosinistra messo insiem… - paolofabbrinira : @SerglocSergio il centrodestra italiano è suo, l'ha messo insieme lui. E ha anche la scappatoia di quelli che vengo… -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra messo

E perciò hain guardia la sinistra: " Nessuno può dire 'Berlusconi no, tu no', perché è stato Presidente del Consiglio per tre volte ". Il leader della Lega ha assicurato che il...Matteo Renzi rinnova il look, e non solo quello. Hagli occhiali, segno di maturità, e indossa un gessato nuovo. Ma il vestito vero che si sta ...che potrebbe essere un esponente di, ...A Villa Grande, a Roma, concluso l'incontro tra il Cavaliere, Salvini, Meloni e i leader centristi: tocca a noi proporre un nome. Renzi: fanno tattica. Ma la partita si complica ...La linea di unità al termine del vertice del centrodestra: "È Berlusconi la figura adatta come presidente della Repubblica, gli chiediamo di sciogliere le riserve. In Parlamento troveremo le più ampie ...