Haaland furioso | “Il Borussia Dortmund mi sta spingendo a farlo”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 15 gennaio 2022) Erlingsi prepara ad una calda estate di calciomercato. Il fuoriclasse norvegese ha parlato ad un’intervista realizzata da Jan Aage Fjørtoft sul momento che sta passando: “Ilora mi staa prendere una decisione sulle cose… ma voglio solo giocare a calcio. Questo probabilmente significa che presto dovrò. Non ho mai parlato fino ad ora per rispettare il club.“MercatoTra le squadre ormai note ad acquistarlo ci sono: Real Madrid, Barcellona, Bayern e Chelsea. Con City e United un po’ più defilate. Vedremo cosa sceglierà il fenomeno in maglia numero nove. Francesco Scanu