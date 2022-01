Gesto folle di un chirurgo | radiato dall' Ordine per aver inciso le sue iniziali sul fegato di un paziente

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Cose da non credere, eppure è accaduto. La sentenza per fortuna ha tolto di mezzo un pericolo per gli altri, ma ilche hale suesuldi unha fatto un ...

Advertising

arnopeck : RT @News_24it: FIRENZE - A riportare la notizia il Corriere Fiorentino, che pubblica un video (visionabile alla fine dell'articolo) in cui… - News_24it : FIRENZE - A riportare la notizia il Corriere Fiorentino, che pubblica un video (visionabile alla fine dell'articolo… - News_24it : FIRENZE - A riportare la notizia il Corriere Fiorentino, che pubblica un video (visionabile alla fine dell'articolo… - News_24it : FIRENZE - A riportare la notizia il Corriere Fiorentino, che pubblica un video (visionabile alla fine dell'articolo… - dianartemide12 : @ricardorubio44 La forza d' animo, il coraggio, la correttezza e lo splendido gesto finale verso James mi hanno let… -

Ultime Notizie dalla rete : Gesto folle

Globalist.it

Cose da non credere, eppure è accaduto. La sentenza per fortuna ha tolto di mezzo un pericolo per gli altri paziente, ma il chirurgo che ha inciso le sue iniziali sul fegato di un paziente ha fatto un ...... ha chiuso per sempre la sua storia nell'ottobre del 2017, quando anche l'ultimo pezzo di nave è stato cancellato e la sua storia breve e tragica, figlia di uncostato la vita a 32 ...Il servizio competente in materia di controversie ed errori medici ha quindi ordinato la sua radiazione dal registro dei medici, con effetto immediato. Bramhall ha 28 giorni per fare appello alla ...Gesti veramente imbarazzanti all’interno della camera ardente allestita per David Sassoli, venuto a mancare tragicamente l’11 di gennaio. L’11 di gennaio è arrivata come un fulmine a ciel sereno la no ...