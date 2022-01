È morta la bimba di 3 anni caduta la notte scorsa (Di venerdì 14 gennaio 2022) da un balcone a Torino. Inutile l’operazione al cervello per la piccola Fatima. Gli investigatori stanno ascoltando la madre e il compagno di lei E’ morta la bimba di 3 anni all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino la bimba di tre anni che giovedì Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) da un balcone a Torino. Inutile l’operazione al cervello per la piccola Fatima. Gli investigatori stanno ascoltando la madre e il compagno di lei E’ladi 3all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino ladi treche giovedì

AnnaBCX : RT @GhostRi00817922: @Uther_Raffaele Purtroppo la bimba è morta ?? - CPettiti : Morta la bimba di tre anni caduta dal quarto piano in via Milano. Madre e compagno sentiti in questura - fabio35979803 : Morta la bimba di tre anni caduta dal quarto piano in via Milano. Madre e compagno sentiti in questura - IlBlogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Torino, morta la bimba di tre anni precipitata da un palazzo #Torino - infoitinterno : Morta la bimba di 3 anni caduta dal suo appartamento al quarto piano -