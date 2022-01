Covid, canti e candele davanti alla Casa Bianca per ricordare gli infermieri morti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una veglia per ricordare gli infermieri morti a causa del Covid e' stata organizzata davanti alla Casa Bianca, a Washington. Sono state accese 481 candele e i partecipanti hanno intonato canzoni per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una veglia perglia causa dele' stata organizzata, a Washington. Sono state accese 481e i partecipanti hanno intonato canzoni per ...

Advertising

andreasomma91 : RT @cngei: Giornata speciale per i lupetti del gruppo CNGEI di Rende, in provincia di Cosenza: sono stati vaccinati col supporto degli adul… - IsMadeInItaly_T : @MadibaSoul @BlofeldSchwab Prof. attenzione perché questa è la variante contagiosa, ma potrebbe mutare con la varia… - worldscouting : RT @cngei: Giornata speciale per i lupetti del gruppo CNGEI di Rende, in provincia di Cosenza: sono stati vaccinati col supporto degli adul… - HariSel95300131 : @YanezPeter Te la suoni e te la canti - mylae_67 : RT @cngei: Giornata speciale per i lupetti del gruppo CNGEI di Rende, in provincia di Cosenza: sono stati vaccinati col supporto degli adul… -