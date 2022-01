Covid, a Bergamo +2.999 positivi. In Lombardia 115 decessi e 5 nuovi ricoveri in terapia intensiva (Di venerdì 14 gennaio 2022) I dati di venerdì 14 gennaio in regione. Effettuati 214.163 tamponi, i positivi sono 33.856 (15,8%). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 14 gennaio 2022) I dati di venerdì 14 gennaio in regione. Effettuati 214.163 tamponi, isono 33.856 (15,8%).

Advertising

Bergamonews : #COVID , 115 decessi e 33.856 nuovi positivi in Lombardia, a Bergamo 2.999 casi - BergamoNews - AnnalisaAntas : RT @franziskanava: Crisanti all’uscita dal Tribunale di #Bergamo: “Sono emerse criticità per quel che concerne istituzione e tempistica del… - mummy53690440 : Processo morti per Covid, decisiva la super perizia di Crisanti: 'Ho depositato diecimila pagine' - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: Processo morti per Covid, decisiva la super perizia di Crisanti: 'Ho depositato diecimila pagine' #Crisanti #COVID19 #coronav… - steganiania : RT @tempoweb: Processo morti per Covid, decisiva la super perizia di Crisanti: 'Ho depositato diecimila pagine' #Crisanti #COVID19 #coronav… -