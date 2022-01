Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Sabato 15 Gennaio 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Ariete: una nuova giornata di Luna in ottimo aspetto vi aiuterà nelle storie d’amore così come nei rapporti nuovi. Bilancia: umore alto per oggi anche se probabilmente Venere tenderà a portarvi ancora qualche piccola preoccupazione in amore. Capricorno: tutto bene fino ad oggi anche se non sarà un giorno particolarmente fortunato per i nuovi incontri Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022) Ariete: una nuova giornata di Luna in ottimo aspetto vi aiuterà nelle storie d’amore così come nei rapporti nuovi. Bilancia: umore alto per oggi anche se probabilmente Venere tenderà a portarvi ancora qualche piccola preoccupazione in amore. Capricorno: tutto bene fino ad oggi anche se non sarà un giorno particolarmente fortunato per i nuovi incontri

Advertising

martaottaviani : Ma i #serbi che si lamentano per come viene trattato #Djokovic quando il loro governo lascia migliaia di #migranti… - BentivogliMarco : Insisto: la scuola di mia figlia è aperta dal 7 gennaio e funziona regolarmente. (dopo aver sostituito la Preside… - AndreaBricchi77 : Non ho visto un'ondata d'indignazione generale, interrogazioni parlamentari, titoloni di giornaloni, per gli episod… - GioannaBs : @Meri776 @Steffy96554979 Assolutamente non può averle detto niente i parenti vengono microfonati e registrati quell… - giorgiaa26 : RT @LuisaCMoon: Si può lavorare così sovraccarichi? Il lavoro del medico è una missione, dicono, ma il medico è un essere umano, spesso que… -