Coppa Italia: turno di stop a Dragowski, Fabian Ruiz e Lozano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle due partite degli ottavi di finale della Coppa Italia disputate ieri fra Napoli e Fiorentina, Milan e Genoa, tra i calciatori espulsi ha ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle due partite degli ottavi di finale delladisputate ieri fra Napoli e Fiorentina, Milan e Genoa, tra i calciatori espulsi ha ...

Advertising

acmilan : Our Coppa Italia begins, Rossoneri! ?? Are you ready? ?? Inizia la nostra #CoppaItaliaFrecciarossa ?? Siete pronti? ??… - acmilan : Off to a great start in the Coppa Italia: read all about it in our Match Report ?? - acmilan : ?? @TheoHernandez, @RafaeLeao7, @OlivierGiroud and much more: check out our stats from tonight's game ??… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Coppa Italia, un turno di stop a Dragowski, Fabian Ruiz e Lozano, squalificato per due partite Domen… - Cinematic_RaFF0 : Il secondo allenatore due giornate di squalifica in coppa Italia per ingiurie verbali, #Bonucci per una aggressione… -