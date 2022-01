Conferenza stampa D’Aversa: «Mi aspetto un Torino combattivo. Rincon? E’ pronto» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roberto D’Aversa ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino di domani Roberto D’Aversa ha parlato in Conferenza stampa per presentare la sfida contro il Torino di domani. Le parole del tecnico della Sampdoria: SITUAZIONE ALLENAMENTO – «A parte Quagliarella oggi si sono allenati tutti quanti, fisicamente la squadra sta bene. Mentalmente anche, ma aspetto la partita di domani per giudicare. Quanto ho visto in allenamento mi fa sperare bene». Rincon – «Rincon è già entrato benissimo nella partita a Napoli e non credevo che stesse così bene, a parte la Coppa Italia era un po’ che non giocava. Sembra che sia qui dal ritiro è un giocatore di esperienza. Ha carattere per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Robertoha parlato inalla vigilia del match contro ildi domani Robertoha parlato inper presentare la sfida contro ildi domani. Le parole del tecnico della Sampdoria: SITUAZIONE ALLENAMENTO – «A parte Quagliarella oggi si sono allenati tutti quanti, fisicamente la squadra sta bene. Mentalmente anche, mala partita di domani per giudicare. Quanto ho visto in allenamento mi fa sperare bene».– «è già entrato benissimo nella partita a Napoli e non credevo che stesse così bene, a parte la Coppa Italia era un po’ che non giocava. Sembra che sia qui dal ritiro è un giocatore di esperienza. Ha carattere per ...

