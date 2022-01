Calendario Coppa d’Africa oggi, orari partite 14 gennaio: programma, canali tv, streaming (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Coppa d’Africa 2022 continua con quattro partite valide per la seconda giornata della fase a gironi. In particolare oggi scenderanno in campo le squadre del girone B e del girone C. Il primo match della giornata, alle 14.00 dallo Stade de Kouefong a Bissoufam, sarà Senegal-Guinea, incontro decisivo per le sorti del girone B. Le due nazionali guidano infatti la graduatoria dopo le vittorie nei primi match della manifestazione. I Leoni della Teranga del Senegal si sono imposti di misura sullo Zimbabwe grazie ad un rigore trasformato da Sadio Manè all’ultimissimo minuto del match. Stesso risultato per i Sily nell’incontro con il Malawi, dopo la rete di Issiaga Sylla. Seguirà alle 17.00 il match tra Malawi e Zimbabwe che delineerà la classifica del girone B dopo la seconda giornata. In contemporanea con il secondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) La2022 continua con quattrovalide per la seconda giornata della fase a gironi. In particolarescenderanno in campo le squadre del girone B e del girone C. Il primo match della giornata, alle 14.00 dallo Stade de Kouefong a Bissoufam, sarà Senegal-Guinea, incontro decisivo per le sorti del girone B. Le due nazionali guidano infatti la graduatoria dopo le vittorie nei primi match della manifestazione. I Leoni della Teranga del Senegal si sono imposti di misura sullo Zimbabwe grazie ad un rigore trasformato da Sadio Manè all’ultimissimo minuto del match. Stesso risultato per i Sily nell’incontro con il Malawi, dopo la rete di Issiaga Sylla. Seguirà alle 17.00 il match tra Malawi e Zimbabwe che delineerà la classifica del girone B dopo la seconda giornata. In contemporanea con il secondo ...

