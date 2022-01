Calciomercato Sampdoria, rinforzi in attacco: trattativa con l’Atalanta per Piccoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati lavorano per rinforzare l’attacco. trattativa con l’Atalanta per Piccoli La Sampdoria ha imbastito una trattativa per Roberto Piccoli. L’attaccante classe 2001 è in uscita dall’Atalanta e piace molto alla dirigenza blucerchiata per puntellare il reparto offensivo. Dopo essere stato a un passo dal Genoa, come riporta Tuttosport, ora è la Sampdoria a essere passata in vantaggio. La trattativa non è semplice perché la concorrenza è tanta. l’Atalanta vedrebbe di buon occhio la formula del prestito secco fino a fine stagione. Attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022): i blucerchiati lavorano per rinforzare l’conperLaha imbastito unaper Roberto. L’attaccante classe 2001 è in uscita dale piace molto alla dirigenza blucerchiata per puntellare il reparto offensivo. Dopo essere stato a un passo dal Genoa, come riporta Tuttosport, ora è laa essere passata in vantaggio. Lanon è semplice perché la concorrenza è tanta.vedrebbe di buon occhio la formula del prestito secco fino a fine stagione. Attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA...

