Calciomercato Salernitana: occhi sullo spallino Esposito (Di sabato 15 gennaio 2022) Con l'arrivo di Sabatini si può infiammare il Calciomercato della Salernitana: occhi puntati sul centrocampista Salvatore Esposito Il Calciomercato della Salernitana è atteso da scossoni nelle prossime settimane con l'ingaggio di Walter Sabatini. Il nuovo Direttore Sportivo del club campano ha iniziato a scandagliare il taccuino e nei prossimi giorni potrebbe esserci l'affondo per Salvatore Esposito. Il centrocampista della Spal e della Nazionale Under 21, fratello maggiore di Sebastiano, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sarebbe tra i primi obiettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

