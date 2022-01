Biden non convince i due senatori democratici (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il presidente americano Joe a votare la sua proposta di abolire l’ostruzionismo. Secondo Sinema e Manchin, abolire l’ostruzionismo sarebbe un grave errore che potrebbe ritorcersi contro i democratici. Biden non convince i democratici centristi sull’ostruzionismo? Continua l’acceso dibattito sui diritti di voto in America. i democratici stanno cercando Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il presidente americano Joe a votare la sua proposta di abolire l’ostruzionismo. Secondo Sinema e Manchin, abolire l’ostruzionismo sarebbe un grave errore che potrebbe ritorcersi contro inoncentristi sull’ostruzionismo? Continua l’acceso dibattito sui diritti di voto in America. istanno cercando

Advertising

Clod40206547 : RT @fdragoni: La Corte Suprema boccia Biden su #ObbligoVaccinale nelle aziende non sanitarie - MastroRadu : RT @fdragoni: La Corte Suprema boccia Biden su #ObbligoVaccinale nelle aziende non sanitarie - Billa42_ : Biden non convince i due senatori democratici - drimond_89 : RT @fdragoni: La Corte Suprema boccia Biden su #ObbligoVaccinale nelle aziende non sanitarie - SystemOfDrTarr : @marioadinolfi Non mi sembra che dicano questo: -