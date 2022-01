Australian Open, deciso il programma: lunedì in campo sette italiani (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli organizzatori degli Australian Open hanno comunicato la suddivisione dei due tabelloni e quando scenderanno in campo le rispettive metà. lunedì in campo tutti i giocatori della parte alta del singolare maschile e del singolare femminile, martedì invece la parte bassa di entrambi i tabelloni. Questo significa che Novak Djokovic dovrebbe scendere in campo lunedì, sempre se venga accolto il suo ricorso alla Corte Federale dopo la decisione del ministro dell’interno Australiano di revocargli il visto per la seconda volta. In campo anche Nadal mentre per gli italiani ci saranno Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Martedì sarà il turno di Andreas Seppi, ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli organizzatori deglihanno comunicato la suddivisione dei due tabelloni e quando scenderanno inle rispettive metà.intutti i giocatori della parte alta del singolare maschile e del singolare femminile, martedì invece la parte bassa di entrambi i tabelloni. Questo significa che Novak Djokovic dovrebbe scendere in, sempre se venga accolto il suo ricorso alla Corte Federale dopo la decisione del ministro dell’internoo di revocargli il visto per la seconda volta. Inanche Nadal mentre per glici saranno Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Martedì sarà il turno di Andreas Seppi, ...

