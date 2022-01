Arsenal-Arthur: accordo trovato, ma la Juventus frena (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ Arsenal ha rotto gli indugi e punta ad avere Arthur già in questa finestra di mercato invernale. Il centrocampista brasiliano della Juventus avrebbe già dato l’ok al trasferimento, ma i bianconeri non sono molto convinti della cessione. Arsenal-Arthur: La Juventus blocca la cessione del brasiliano? Nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente il corteggiamento dei Gunners all’ex Barcellona, al quale il tecnico Arteta vuole affidare le chiavi del centrocampo. Da parte sua, il giocatore si sente molto attratto da questa prospettiva e pare non essere intenzionato a prendere in onsiderazione offerte dei altri club, che pure si erano fatte avanti mesi fa. La Juventus, però, prende tempo. Nonostante un rendimento quasi sempre al di sotto delle aspettative, i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ha rotto gli indugi e punta ad averegià in questa finestra di mercato invernale. Il centrocampista brasiliano dellaavrebbe già dato l’ok al trasferimento, ma i bianconeri non sono molto convinti della cessione.: Lablocca la cessione del brasiliano? Nelle ultime ore si è fatto sempre più insistente il corteggiamento dei Gunners all’ex Barcellona, al quale il tecnico Arteta vuole affidare le chiavi del centrocampo. Da parte sua, il giocatore si sente molto attratto da questa prospettiva e pare non essere intenzionato a prendere in onsiderazione offerte dei altri club, che pure si erano fatte avanti mesi fa. La, però, prende tempo. Nonostante un rendimento quasi sempre al di sotto delle aspettative, i ...

