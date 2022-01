Alessandro Roia, chi è e in quali fiction l’abbiamo visto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tornato a essere protagonista della prima serata in qualità di uno degli interpreti principali di Non mi lasciare, fiction in otto episodi di Ciro Visco in onda ogni lunedì su Rai 1 fino alla fine di gennaio, Alessandro Roia è un volto molto noto agli spettatori italiani di cinema e prodotti televisivi, data la sua lunga carriera nello spettacolo iniziata dopo gli studi al Centro Sperimentale di Cinematogafia di Roma. Chi è Alessandro Roia Nato a Roma nel 1978, Alessandro Roia ha iniziato a muovere i primi passi come attore con un ruolo iconico, quello di Dandi in Romanzo Criminale – La serie, prodotto a puntate ispirato al romanzo di De Cataldo da cui è stato tratto un celebre film di Michele Placido. Non sono che iniziate le interpretazioni ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tornato a essere protagonista della prima serata intà di uno degli interpreti principali di Non mi lasciare,in otto episodi di Ciro Visco in onda ogni lunedì su Rai 1 fino alla fine di gennaio,è un volto molto noto agli spettatori italiani di cinema e prodotti televisivi, data la sua lunga carriera nello spettacolo iniziata dopo gli studi al Centro Sperimentale di Cinematogafia di Roma. Chi èNato a Roma nel 1978,ha iniziato a muovere i primi passi come attore con un ruolo iconico, quello di Dandi in Romanzo Criminale – La serie, prodotto a puntate ispirato al romanzo di De Cataldo da cui è stato tratto un celebre film di Michele Placido. Non sono che iniziate le interpretazioni ...

Advertising

RaiUno : #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per… - RaiPremium : Alle 21.20 'Non mi lasciare' 1^ puntata con Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Sarah FelberbaumLa poliziotta Elena… - gracerrima : Sono contenta solo per Maria Chiara Giannetta come ospite a #Sanremo2022. Per la parte maschile ci vorrebbero Giuse… - Ary1797 : RT @RaiUno: #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per un totale d… - TizianaBaldass2 : RT @RaiUno: #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per un totale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Roia Cosa fare a Roma nel weekend del 15 e 16 gennaio Nel cast anche Valerio Mastrandrea, che interpreta l'ispettore Ginko, Serena Rossi, Alessandro Roia e Claudia Gerini. Lady Gaga e Adam Driver sono i protagonisti di House of Gucci del regista ...

Non mi lasciare, a Riccardo Leonelli un altro ruolo da cattivo Ha debuttato ieri sera su Rai1 la nuova fiction 'Non mi lasciare', protagonisti Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbabum, che da adolescenti erano inseparabili. Anzi, fra Elena (Puccini) e Daniele (Roia) c'era più di una semplice amicizia. Poi la vita prende strade diverse. Elena ...

Alessandro Roia, Ora tocca a me Vanity Fair Italia Terni, l'attore Riccardo Leonelli in prima serata su Raiuno con una fiction sul dark web L’autore ed attore ternano Riccardo Leonelli interpreta in prima serata Pietro Toma’, nella serie Non mi lasciare. In onda da ...

Chi è Alessandro Roja? Altezza, film, moglie, figli, Instagram Profilo Instagram. Con più di 120mila follower, il profilo Instagram dell’attore è particolarmente incentrato sul mondo del lavoro Alessandro Roja è un noto attore del cinema italiano che ha preso par ...

Nel cast anche Valerio Mastrandrea, che interpreta l'ispettore Ginko, Serena Rossi,e Claudia Gerini. Lady Gaga e Adam Driver sono i protagonisti di House of Gucci del regista ...Ha debuttato ieri sera su Rai1 la nuova fiction 'Non mi lasciare', protagonisti Vittoria Puccini,e Sarah Felberbabum, che da adolescenti erano inseparabili. Anzi, fra Elena (Puccini) e Daniele () c'era più di una semplice amicizia. Poi la vita prende strade diverse. Elena ...L’autore ed attore ternano Riccardo Leonelli interpreta in prima serata Pietro Toma’, nella serie Non mi lasciare. In onda da ...Profilo Instagram. Con più di 120mila follower, il profilo Instagram dell’attore è particolarmente incentrato sul mondo del lavoro Alessandro Roja è un noto attore del cinema italiano che ha preso par ...