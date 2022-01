WindTre raggiunge Follonica e Pontedera con la fibra ultraveloce

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA –estende i servizi inultrabroadband in Toscana e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a, rinomato centro turistico della regione, e, importante polo industriale del centro Italia., azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma il proprio impegno per ampliare la copertura inultrabroadband sul territorio nazionale, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia inottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di, “l’ulteriore estensione della super ...