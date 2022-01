Vandali fanno saltare la statua di Padre Pio con i petardi (Di giovedì 13 gennaio 2022) fanno saltare la statua di San Padre Pio con i petardi e la rompono. Vandali identificati e denunciati dai carabinieri. E' successo a Torgiano, in provincia di Perugia, nella notte di Capodanno. Ora i tre giovani, spiegano i militari, ... Leggi su europa.today (Di giovedì 13 gennaio 2022)ladi SanPio con ie la rompono.identificati e denunciati dai carabinieri. E' successo a Torgiano, in provincia di Perugia, nella notte di Capodanno. Ora i tre giovani, spiegano i militari, ...

