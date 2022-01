Truffe del cuore, 300 vittime l'anno. Un like sulla foto e scatta la trappola (Di venerdì 14 gennaio 2022) La polizia postale: "Sono almeno il doppio, estorti 4,5 milioni". Dall'atleta al manager, identikit dei caduti nella rete di una gang internazionale Leggi su repubblica (Di venerdì 14 gennaio 2022) La polizia postale: "Sono almeno il doppio, estorti 4,5 milioni". Dall'atleta al manager, identikit dei caduti nella rete di una gang internazionale

Advertising

Pantera__Rosa : @robersperanza Caro Roberto, ma perché non avete MAI pensato di stampare sul foglio del green pass anche la foto de… - tecnoandroidit : Unieuro: tutti gli smartphone gratis per gli utenti, il messaggio corre veloce - Purtroppo il mondo del web risult… - ilquotidianoweb : #Truffe coi crediti del #Superbonus 110%, maxi inchiesta coinvolge #professionisti #calabresi #ilquotidianoweb - felinottero : RT @Agente_Lisa: #attenzionealletruffe vi parlo sempre io di truffe, ma questa volta , se già non avete visto questo servizio del @Tg3web l… - alebaiocchi : RT @Agente_Lisa: #attenzionealletruffe vi parlo sempre io di truffe, ma questa volta , se già non avete visto questo servizio del @Tg3web l… -