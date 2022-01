Tra le cause dell'addio «i cambiamenti di questi tempi» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Amore al capolinea per Jason Momoa, 42 anni, e Lisa Bonet, 54: dopo sedici anni insieme, di cui quattro da marito e moglie, e due figli, finisce la love story di una delle coppie più amate dello star system. È loro la prima separazione tra star del 2022. Jason Momoa e l'amore per Lisa Bonet guarda le foto Leggi anche › Jason Momoa continua a manifestare il suo amore per il rosa › Jason Momoa vero gentleman: dà la giacca alla ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 gennaio 2022) Amore al capolinea per Jason Momoa, 42 anni, e Lisa Bonet, 54: dopo sedici anni insieme, di cui quattro da marito e moglie, e due figli, finisce la love story di unae coppie più amateo star system. È loro la prima separazione tra star del 2022. Jason Momoa e l'amore per Lisa Bonet guarda le foto Leggi anche › Jason Momoa continua a manifestare il suo amore per il rosa › Jason Momoa vero gentleman: dà la giacca alla ...

Advertising

lorepregliasco : Non ci sono mai cause singole, ma con un'incidenza di ricoveri in terapia intensiva 10 o 15 volte superiori tra i n… - cilentonotizie : “Il #torcicollo è una patologia diffusa tantissimo tra le persone. È bene sapere cosa fare e cosa non fare quando s… - LucaAterini : RT @melonipsy: Pur con i limiti di questo tipo di studi, il Great Burden Disease Study 2019 mostra che i disturbi mentali rimangono tra le… - colvieux : RT @melonipsy: Pur con i limiti di questo tipo di studi, il Great Burden Disease Study 2019 mostra che i disturbi mentali rimangono tra le… - melonipsy : Pur con i limiti di questo tipo di studi, il Great Burden Disease Study 2019 mostra che i disturbi mentali rimangon… -