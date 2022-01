Tennis: Torneo Sydney. Sonego ko ai quarti, Karatsev in semifinale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il torinese si arrende in tre set al russo, testa di serie numero 1 Sydney (AUSTRALIA) - Si ferma ai quarti il cammino di Lorenzo Sonego al "Sydney Tennis Classic", Torneo Atp 250 con un montepremi di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il torinese si arrende in tre set al russo, testa di serie numero 1(AUSTRALIA) - Si ferma aiil cammino di Lorenzoal "Classic",Atp 250 con un montepremi di ...

Advertising

infoitsport : Scommesse tennis, Djokovic favorito a 2,50 su - Laura45770337 : @GoldenDaveMno @Rosy46044624 @lorezavi @dodicinove @WeAreTennisITA Anche questo gioca da positivo. Ma è vaccinato c… - valerioclaudi : @simolische @GraziaC5 @Iperbole_ Il giovanotto numero uno nel tennis, non può andare in Australia e sparare balle,… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #AustralianOpen #quote Scommesse tennis, Australian Open: Djokovic favorito a… - TassoOfficial : Djokovic, l'attesa infinita Lunedi iniziano gli Australian Open di tennis a Melbourne e Novak Djokovic - il campio… -