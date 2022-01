Sassoli, aperta camera ardente in Campidoglio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si è aperta questa mattina alle 10.30 la camera ardente di David Sassoli nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al premier Mario Draghi, sin dai primi minuti in molti hanno voluto rendere omaggio al presidente del Parlamento europeo morto a 65 anni lo scorso 11 gennaio. Ad accoglierlo il feretro al suo arrivo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari di Sassoli. A recarsi in Campidoglio anche il governatore del Lazio Nicola ZIngaretti, Ii presidente della camera Roberto Fico e l’ex premier e leader M5s Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si èquesta mattina alle 10.30 ladi Davidnella Sala della Protomoteca ina Roma. Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al premier Mario Draghi, sin dai primi minuti in molti hanno voluto rendere omaggio al presidente del Parlamento europeo morto a 65 anni lo scorso 11 gennaio. Ad accoglierlo il feretro al suo arrivo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari di. A recarsi inanche il governatore del Lazio Nicola ZIngaretti, Ii presidente dellaRoberto Fico e l’ex premier e leader M5s Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Italia Sera.

