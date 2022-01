Nella seconda puntata di Doc Nelle tue Mani 2 Andrea perde tutto? Anticipazioni 20 gennaio (Di giovedì 13 gennaio 2022) tutto è pronto per il debutto di Luca Argentero e i suoi ma alcuni fan sono già curiosi di capire cosa succederà Nella seconda puntata di Doc Nelle tue Mani 2. La fiction è tornata i scena ripartendo dal Covid e dal dolce segreto di Giulia ma le cose sono precipitate sin dal finale del primo episodio. Tutti i protagonisti e la loro vita rimangono appesi ad un filo e l’arrivo del Coronavirus non farà altro che complicare le cose lasciando il segno nel cuore e nell’animo di tutti, ma a quale costo? Stando alle Anticipazioni della seconda puntata di Doc Nelle tue Mani 2 sembra che sarà la scelta di Andrea al centro di tutto partendo dal presupposto che se le cose ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022)è pronto per il debutto di Luca Argentero e i suoi ma alcuni fan sono già curiosi di capire cosa succederàdi Doctue2. La fiction è tornata i scena ripartendo dal Covid e dal dolce segreto di Giulia ma le cose sono precipitate sin dal finale del primo episodio. Tutti i protagonisti e la loro vita rimangono appesi ad un filo e l’arrivo del Coronavirus non farà altro che complicare le cose lasciando il segno nel cuore e nell’animo di tutti, ma a quale costo? Stando alledelladi Doctue2 sembra che sarà la scelta dial centro dipartendo dal presupposto che se le cose ...

Advertising

DildoBaggjns : 5 mesi fa mio figlio mi ha tradito, si è vaccinato. Nella prima foto non aveva ancora fatto il vaccino, nella secon… - betta941 : RT @yeturikuzi: 5 mesi fa mia figlia mi ha tradito, si è vaccinata. Nella prima foto non aveva ancora fatto il vaccino, nella seconda sì. I… - iamjohnnyboy_ : RT @LokiBaggins: 5 mesi fa mio figlio mi ha tradito, si è vaccinato. Nella prima foto non aveva ancora fatto il vaccino, nella seconda sì.… - LuDunkel_TH : RT @yeturikuzi: 5 mesi fa mia figlia mi ha tradito, si è vaccinata. Nella prima foto non aveva ancora fatto il vaccino, nella seconda sì. I… - matryoskha_ : RT @yeturikuzi: 5 mesi fa mia figlia mi ha tradito, si è vaccinata. Nella prima foto non aveva ancora fatto il vaccino, nella seconda sì. I… -