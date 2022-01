Napoli ko dopo 120?, Fiorentina ai quarti di Coppa Italia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Napoli (ITALPRESS) – In un ottavo di finale dalle mille emozioni la Fiorentina espugna il Maradona ai supplementari, elimina il Napoli e si regala i quarti di Coppa Italia dove ad attenderla c’è l’Atalanta. Spalletti lancia dal primo minuto Tuanzebe al fianco di Rrhamani in difesa. Politano, Elmas e Mertens a sostegno di Petagna in avanti. Italiano ritrova Dragowski tra i pali e, rispetto alla gara con il Torino, punta su Duncan e Saponara. Fuori Bonaventura e l’ex di giornata Callejon. Nico Gonzalez scippa il pallone a un distratto Elmas e propizia la prima occasione per la Fiorentina: al tiro ci va Vlahovic, vola Ospina per mettere in angolo il sinistro a giro del serbo. Politano scappa in contropiede ma non trova l’ultimo passaggio e allora è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022)(ITALPRESS) – In un ottavo di finale dalle mille emozioni laespugna il Maradona ai supplementari, elimina ile si regala ididove ad attenderla c’è l’Atalanta. Spalletti lancia dal primo minuto Tuanzebe al fianco di Rrhamani in difesa. Politano, Elmas e Mertens a sostegno di Petagna in avanti.no ritrova Dragowski tra i pali e, rispetto alla gara con il Torino, punta su Duncan e Saponara. Fuori Bonaventura e l’ex di giornata Callejon. Nico Gonzalez scippa il pallone a un distratto Elmas e propizia la prima occasione per la: al tiro ci va Vlahovic, vola Ospina per mettere in angolo il sinistro a giro del serbo. Politano scappa in contropiede ma non trova l’ultimo passaggio e allora è ...

