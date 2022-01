Napoli-Fiorentina | Spalletti sorprende all’intervallo | dentro Meret per Ospina

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Cambio a sorpresa nel, impegnato nel match di Coppa Italia 2021/2022 contro la. Lucianoha infatti mandato in campo Alexal posto di David, che era partito titolare ed aveva disputato i primi 45 minuti. Non è chiaro il motivo di questa sostituzione, visto che il colombiano non sembrava infortunato. L’ipotesi più accreditata è cheabbia accusato un fastidio, più o meno leggero, e non essendo un match di campionato il tecnico non ha voluto correre rischi. Tuttavia non è da escludere cheabbia voluto concedere spazio a, non al 100% in quanto reduce dal Covid-19 e dunque forse non ancora pronto per tutti e 90 i minuti. SportFace.