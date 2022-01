Milan-Genoa 3-1: i rossoneri avanzano nella competizione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Milan-Genoa 3-1, questo il risultato dopo centoventi minuti di gioco. I rossoneri battono il Genoa e si qualificano ai quarti di finale della Coppa Italia. Milan-Genoa 3-1: che partita è stata? Partita che vede un ottimo Genoa passare in vantaggio grazie alla rete di Ostgard. Il difensore norvegese stacca più in alto di tutti e porta il “grifone” avanti. Il Milan però non reagisce anzi, i rossoneri appaiono pigri e timidi ma soprattutto senza idee. La rete del pareggio arriva solo nella ripresa grazie alla zuccata vincente di Olivier Giroud su assist di Hernandez. I padroni di casa chiudono la partita nei tempi supplementari con le reti di Leao e di Saelemaekers che conclude in rete una bella azione corale. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022)3-1, questo il risultato dopo centoventi minuti di gioco. Ibattono ile si qualificano ai quarti di finale della Coppa Italia.3-1: che partita è stata? Partita che vede un ottimopassare in vantaggio grazie alla rete di Ostgard. Il difensore norvegese stacca più in alto di tutti e porta il “grifone” avanti. Ilperò non reagisce anzi, iappaiono pigri e timidi ma soprattutto senza idee. La rete del pareggio arriva soloripresa grazie alla zuccata vincente di Olivier Giroud su assist di Hernandez. I padroni di casa chiudono la partita nei tempi supplementari con le reti di Leao e di Saelemaekers che conclude in rete una bella azione corale. Il ...

