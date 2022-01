Lulù Selassié, l’indiscrezione sull’ex fidanzato della principessa. Si tratterebbe di un personaggio noto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lulù Selassié è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip6 da quasi sconosciuta al grande pubblico e si è ritagliata una parte da protagonista nel reality show. Infatti, la seconda delle principesse etiopi ha subito fatto parlare di sé per la sua storia con Manuel Bortuzzo, nata all’interno del reality show. La relazione tra i due non è andata, però, sempre bene. Infatti, ci sono stati degli alti e bassi anche piuttosto forti. Manuel Bortuzzo ha più volte allontanato Lulù Selassiè perché si sentiva troppo oppresso dalla principessa etiope. Ultimamente, però, i due hanno trovato una quadra e la storia è fiorita. Un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano riguarda proprio la sfera sentimentale della concorrente del Grande Fratello Vip6. L’ex fidanzato di Lulù ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022)è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip6 da quasi sconosciuta al grande pubblico e si è ritagliata una parte da protagonista nel reality show. Infatti, la seconda delle principesse etiopi ha subito fatto parlare di sé per la sua storia con Manuel Bortuzzo, nata all’interno del reality show. La relazione tra i due non è andata, però, sempre bene. Infatti, ci sono stati degli alti e bassi anche piuttosto forti. Manuel Bortuzzo ha più volte allontanatoSelassiè perché si sentiva troppo oppresso dallaetiope. Ultimamente, però, i due hanno trovato una quadra e la storia è fiorita. Un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano riguarda proprio la sfera sentimentaleconcorrente del Grande Fratello Vip6. L’exdi...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - fanpage : Katia Ricciarelli è al centro delle polemiche per le pesanti accuse rivolte a Lulù Hailé Selassié #gfvip - lele_cap_27 : RT @nicesarchive: aereo per la queen lulù hailè selassiè no al razzismo manila nazzaro triggered error 404 #gfvip - lilyrosemylove : RT @BITCHYFit: Lulù Selassié, arriva un aereo contro il razzismo: la reazione di Katia -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Enzo Paolo Turchi si sbottona: "Sto più dalla parte di Katia che di Lulù" Enzo Paolo Turchi: "Sto più dalla parte di Katia che di Lulù" Il marito di Carmen Russo è stato chiamato in causa pure sullo scontro generazionale tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè . E se all'...

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge difesa dalla mamma Wendy: "Maleducata? È sensibile e altruista" ...Trevisan le sorelle Selassié e la Caldonazzo . Tra la Sorge e la Trevisan, in particolare, c'è sempre una guerra in corso. Ma l'ex corteggiatrice non piace nemmeno alla coppia formata da Lulù e ...

Giacomo Urtis duro con Jessica Selassi Bambina capricciosa il bonazzo non entrato per lei se si... Gossip News Enzo Paolo Turchi: "Sto più dalla parte di Katia che di" Il marito di Carmen Russo è stato chiamato in causa pure sullo scontro generazionale tra Katia Ricciarelli eSelassiè . E se all'......Trevisan le sorellee la Caldonazzo . Tra la Sorge e la Trevisan, in particolare, c'è sempre una guerra in corso. Ma l'ex corteggiatrice non piace nemmeno alla coppia formata dae ...