Incidente stradale tra più mezzi, morto un uomo: sbalzato fuori dall’auto, precipita dal viadotto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gravissimo Incidente sulla statale 148 Pontina nei pressi di Latina. È successo poco dopo le 13 all’altezza del km 72. Un uomo è rimasto ucciso. Le sue generalità sono ancora ignote. Nel sinistro si sono registrati anche feriti, le loro condizioni di salute non sarebbe gravi al punto da destare preoccupazione. Sul posto ambulanza del 118 e la polizia stradale di Latina indaga per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sul viadotto è atterrata anche l’eliambulanza dell’Ares 118 e vigili del fuoco. Drammatica la dinamica ancora al vaglio. A impattare ben tre mezzi: un furgone e due auto. Il conducente del furgone è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure sei sanitari. Il furgone che viaggiava verso sud, una Peugeot che era diretta a nord e una terza auto, una Ford che è arrivata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gravissimosulla statale 148 Pontina nei pressi di Latina. È successo poco dopo le 13 all’altezza del km 72. Unè rimasto ucciso. Le sue generalità sono ancora ignote. Nel sinistro si sono registrati anche feriti, le loro condizioni di salute non sarebbe gravi al punto da destare preoccupazione. Sul posto ambulanza del 118 e la poliziadi Latina indaga per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sulè atterrata anche l’eliambulanza dell’Ares 118 e vigili del fuoco. Drammatica la dinamica ancora al vaglio. A impattare ben tre: un furgone e due auto. Il conducente del furgone è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure sei sanitari. Il furgone che viaggiava verso sud, una Peugeot che era diretta a nord e una terza auto, una Ford che è arrivata ...

