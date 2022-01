Highlights e gol Milan-Genoa 3-1 | ottavi Coppa Italia 2021 2022 VIDEO

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per glidi finale di. Al Meazza il Grifone passa in vantaggio nel primo tempo con il colpo di testa di Ostigard da calcio d’angolo. I rossoneri provano a ribaltarla nella ripresa e pareggiano con Giroud, ai supplementari Leao la ribalta con un cross sbagliato e poi la chiude Saelemaekers. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

Il video con gli highlights e i gol di Milan-Genoa 3-1, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Al Meazza il Grifone passa in vantaggio nel primo tempo con il colpo di testa d ... Milan-Genoa, la cronaca con gli highlights del match di ottavi di finale di Coppa Italia disputato a San Siro giovedì 13 dicembre. Tutto confermato nel Milan che debutta in Coppa ...