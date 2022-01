Giucas Casella e l’intima confidenza su Pippo Baudo: “diceva che avrei sofferto se…” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Giucas Casella è un’artista. Lo sta dimostrando all’interno della casa del Grande Fratello, dove sta rispondendo, come sempre, alla grande. A volte si confessa, come quando ha parlato di Pippo Baudo. Cosa ha raccontato? Giucas-Casella-Pippo-Baudo-AltranotiziaE’ da oltre quarant’anni un protagonista della nostra televisione e da oltre quattro mesi è un concorrente del Grande Fratello Vip. Giucas Casella sta vivendo una bellissima esperienza all’interno della casa più chiacchierata e disinvolta della nostra televisione. Da uomo di spettacolo sa bene come muoversi su quel palcoscenico. Conosce anche i giusti tempi per aprirsi ai coinquilini, al pubblico a casa e confessare qualcosa che appartiene alla ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022)è un’artista. Lo sta dimostrando all’interno della casa del Grande Fratello, dove sta rispondendo, come sempre, alla grande. A volte si confessa, come quando ha parlato di. Cosa ha raccontato?-AltranotiziaE’ da oltre quarant’anni un protagonista della nostra televisione e da oltre quattro mesi è un concorrente del Grande Fratello Vip.sta vivendo una bellissima esperienza all’interno della casa più chiacchierata e disinvolta della nostra televisione. Da uomo di spettacolo sa bene come muoversi su quel palcoscenico. Conosce anche i giusti tempi per aprirsi ai coinquilini, al pubblico a casa e confessare qualcosa che appartiene alla ...

