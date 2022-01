Elezione presidente Repubblica, alla Camera il covid manda in pensione il ‘catafalco’ (Di giovedì 13 gennaio 2022) Avrebbe compiuto trent’anni il prossimo 17 maggio, visto che comparve nell’Aula di Montecitorio in occasione del settimo scrutinio per l’Elezione del presidente della Repubblica che si svolse in quella giornata del 1992. Ora, per garantire il rispetto delle norme sanitarie legate al covid, il cosiddetto ‘catafalco’ verrà sostituito da cabine diverse, si vedrà se in via provvisoria o definitiva, in quest’ultimo caso con conseguente pensionamento. A deciderne l’introduzione fu l’allora presidente della Camera, poi eletto Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro. Il giorno precedente, durante le due votazioni che avevano visto la bocciatura della candidatura di Arnaldo Forlani, risultarono, rispettivamente, tre e cinque schede in più rispetto ai votanti. Gli scrutini, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Avrebbe compiuto trent’anni il prossimo 17 maggio, visto che comparve nell’Aula di Montecitorio in occasione del settimo scrutinio per l’deldellache si svolse in quella giornata del 1992. Ora, per garantire il rispetto delle norme sanitarie legate al, il cosiddettoverrà sostituito da cabine diverse, si vedrà se in via provvisoria o definitiva, in quest’ultimo caso con conseguente pensionamento. A deciderne l’introduzione fu l’alloradella, poi eletto Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro. Il giorno precedente, durante le due votazioni che avevano visto la bocciatura della candidatura di Arnaldo Forlani, risultarono, rispettivamente, tre e cinque schede in più rispetto ai votanti. Gli scrutini, ...

