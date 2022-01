Ecobonus ciclomotori e motocicli: riapre per i concessionari la piattaforma - ISTRUZIONI (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ecobonus : a partire da oggi alle ore 10 è stata riaperta per i concessionari la piattaforma Ecobonus.mise.gov.it... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 gennaio 2022): a partire da oggi alle ore 10 è stata riaperta per ila.mise.gov.it...

Advertising

_meribarbi : RT @Invitalia: ???? #Ecobonus: riapre per i concessionari la piattaforma web - Invitalia : ???? #Ecobonus: riapre per i concessionari la piattaforma web - lavoroediritti : Ecobonus 2022, prenotazioni al via dal 13 gennaio per moto e scooter elettrici - Lavoro e Diritti - consumatorirt : RT @HelpConsumatori: #Ecobonus, dal 13 gennaio riaprono le prenotazioni per ciclomotori e #motocicli - tvbusiness24 : #Ecobonus, al via (di nuovo) le prenotazioni per #ciclomotori e #motocicli -