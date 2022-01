Covid oggi Lazio, 10.272 contagi e 34 morti. A Roma 5.061 casi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 10.272 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 13 gennaio 2022, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Registrati 32 morti. I casi a Roma città sono a quota 5.061. Nello specifico “su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi antigenici per un totale di 94.568 tamponi, si registrano 10.272 nuovi casi positivi (-1.755); sono 34 i decessi (+19, il dato comprende recuperi di notifiche), 1.620 i ricoverati (-9), 204 le terapie intensive (+2) e +4.207 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 5.061”, riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “Per la prima volta nelle ultime settimane c’è un lieve calo nel numero dei ricoveri giornalieri”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 10.272 ida coronavirus nel, 13 gennaio 2022, secondo i dati del bollettinodella Regione. Registrati 32. Icittà sono a quota 5.061. Nello specifico “su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi antigenici per un totale di 94.568 tamponi, si registrano 10.272 nuovipositivi (-1.755); sono 34 i decessi (+19, il dato comprende recuperi di notifiche), 1.620 i ricoverati (-9), 204 le terapie intensive (+2) e +4.207 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. Icittà sono a quota 5.061”, riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “Per la prima volta nelle ultime settimane c’è un lieve calo nel numero dei ricoveri giornalieri”, ...

