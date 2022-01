Covid, green pass, mascherine: fioccano sanzioni a Roma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Diverse sanzioni e multe al capolinea dei bus della linea Roma-Tivoli. Dopo la denuncia di una donna, sorpresa dai carabinieri con un certificato verde intestato ad un’altra persona, i militari della compagnia di Tivoli hanno proseguito gli accertamenti alla fermata del comune della provincia nord est della Capitale controllando 195 passeggeri in arrivo dalla Capitale. Sanzionati 17 utenti per mancato utilizzo della mascherina ffp2 e 9 per mancato possesso del green pass per un totale di 26 pendolari. Controlli delle forze dell’ordine capitoline che hanno interessato anche il litorale Romano: i carabinieri, all’interno di un negozio di generi alimentari multietnico, hanno sanzionato tre persone sempre per il mancato utilizzo della mascherina mentre, nei pressi della Stazione di Anzio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Diversee multe al capolinea dei bus della linea-Tivoli. Dopo la denuncia di una donna, sorpresa dai carabinieri con un certificato verde intestato ad un’altra persona, i militari della compagnia di Tivoli hanno proseguito gli accertamenti alla fermata del comune della provincia nord est della Capitale controllando 195eggeri in arrivo dalla Capitale. Sanzionati 17 utenti per mancato utilizzo della mascherina ffp2 e 9 per mancato possesso delper un totale di 26 pendolari. Controlli delle forze dell’ordine capitoline che hanno interessato anche il litoraleno: i carabinieri, all’interno di un negozio di generi alimentari multietnico, hanno sanzionato tre persone sempre per il mancato utilizzo della mascherina mentre, nei pressi della Stazione di Anzio ...

