Covid: Aopi, il 76% dei bambini ricoverati non è vaccinato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 76% dei ricoveri in area medica tra i 5 e i 18 anni riguarda pazienti non vaccinati. E il 69% dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4 anni riguarda bambini che hanno genitori non ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 76% dei ricoveri in area medica tra i 5 e i 18 anni riguarda pazienti non vaccinati. E il 69% dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4 anni riguardache hanno genitori non ...

Advertising

iconanews : Covid: Aopi, il 76% dei bambini ricoverati non è vaccinato - TelemiaLaTv : Covid: Aopi, 76% bimbi ricoverati non vaccinato - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Covid, primo monitoraggio Aopi sui ricoveri pediatrici: “Il 76% dei bambini ricoverati non è vacc… - ziaale3 : RT @nuova_venezia: «Picco massimo» dall’inizio della pandemia: è il refrain che quattordici ospedali pediatrici italiani, riuniti sotto il… -