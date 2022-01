Caro pasta, grano italiano appetibile ma difficile da acquistare: è polemica UnionFood-Coldiretti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il grano duro italiano, fondamentale per produrre la pasta, costa meno di quello canadese ma è difficile da acquistare in questo periodo di aumento dei prezzi sui mercati internazionali. A segnalarlo è il presidente dei pastai di Unione Italiana Food-Confindustria Riccardo Felicetti e amministratore delegato dell’omonimo pastificio. Ma scoppia la polemica. Le difficoltà ad acquistare il grano duro italiano dipende dal fatto che è “appetibile – spiega Felicetti all’Adnkronos – in quanto anche se la sua quotazione è aumentata del 70% costa ancora meno di quello straniero e viene distratto dal mercato italiano per essere venduto in altre nazioni, tipo in Tunisia, prova ne è l’asta della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilduro, fondamentale per produrre la, costa meno di quello canadese ma èdain questo periodo di aumento dei prezzi sui mercati internazionali. A segnalarlo è il presidente deii di Unione Italiana Food-Confindustria Riccardo Felicetti e amministratore delegato dell’omonimo pastificio. Ma scoppia la. Le difficoltà adildurodipende dal fatto che è “– spiega Felicetti all’Adnkronos – in quanto anche se la sua quotazione è aumentata del 70% costa ancora meno di quello straniero e viene distratto dal mercatoper essere venduto in altre nazioni, tipo in Tunisia, prova ne è l’asta della ...

