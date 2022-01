Carabao Cup | il Liverpool non punge L' Arsenal strappa lo 0 - 0

Advertising

ETGazzetta : Inghilterra: #CarabaoCup, il #Liverpool non punge. L’Arsenal strappa lo 0-0 - giovaafcim7 : @jumpurtisj io sono in finale della carabao cup - zazoomblog : Carabao Cup 2021-2022: pareggio a reti bianche tra Liverpool e Arsenal - #Carabao #2021-2022: #pareggio - sportli26181512 : Carabao Cup, #Liverpool-#Arsenal 0-0: Xhaka espulso, ma il gol non c'è: I Reds mancano il guizzo vincente nonostant… - OLSCItaly : Con una delle peggiori prestazioni i Reds pareggiano con l'Arsenal (in 10 dal 24') nella semifinale di andata di Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabao Cup

Ad Anfield, nell'andata delle semifinali di, finisce 0 - 0. Per gli ospiti è un pareggio che vale come una vittoria: la squadra di Arteta, in inferiorità numerica per oltre un'ora (...Nella semifinale di andata della2021/2022 , Liverpool e Arsenal si sono annullate sullo 0 - 0 . I piani della vigilia saltano al 24 , quando Granit Xhaka lascia in 10 i suoi per un intervento sconsiderato. Piove sul ...Nella semifinale di andata i Reds non riescono a sfondare il muro dei Gunners, in inferiorità numerica dal 24' per l'espulsione di Xhaka ...Niente vittoria per il Liverpool nella semifinale di andata della Carabao Cup. I Reds, avversari dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League, non vanno oltre il pareggio contro l'Arsenal, in ...