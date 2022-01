Bruno Labbadia: un sampdoriano sulla panchina del Genoa? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ancora poche ore e Andrji Shevchenko non sarà più l’allenatore del Genoa. A prescindere dall’esito del match di Coppa Italia in programma questa sera contro il Milan, il club rossoblù ha deciso di sostituire il tecnico ucraino con l’italo-tedesco Bruno Labbadia, 55 anni, il quale, ironia del destino, non ha mai nascosto la sua passione per la sponda blucerchiata della città. Bruno Labbadia: chi è il probabile nuovo tecnico del Genoa? Ex centrocampista di buon livello, con all’attivo un paio di stagioni al Bayern Monaco, dove ha vinto un campionato, e un paio di presenze in Nazionale, ha esordito in panchina con Darmstadt e Furth, per poi allenare Bayer Leverkusen ed Amburgo. Nel 2010/2011 ha salvato lo Stoccarrda subentrando a dicembre da ultimo in classifica e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ancora poche ore e Andrji Shevchenko non sarà più l’allenatore del. A prescindere dall’esito del match di Coppa Italia in programma questa sera contro il Milan, il club rossoblù ha deciso di sostituire il tecnico ucraino con l’italo-tedesco, 55 anni, il quale, ironia del destino, non ha mai nascosto la sua passione per la sponda blucerchiata della città.: chi è il probabile nuovo tecnico del? Ex centrocampista di buon livello, con all’attivo un paio di stagioni al Bayern Monaco, dove ha vinto un campionato, e un paio di presenze in Nazionale, ha esordito incon Darmstadt e Furth, per poi allenare Bayer Leverkusen ed Amburgo. Nel 2010/2011 ha salvato lo Stoccarrda subentrando a dicembre da ultimo in classifica e ...

