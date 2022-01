Volley | rinviate le prossime due giornate dei campionati di serie B

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Federazione Italiana Pallavolo, valutata la situazione dell’attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha stabilito il rinvio delledue(12esima e 13esima) deinazionali diB, originariamente programmate per il 16 e 23 gennaio. In questo arco di tempo saranno sospese le amichevoli e l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti. Lo spostamento delleduedeidiB si è reso necessario alla luce dei sempre più continui rinvii, causati dal diffondersi del Covid-19, tenendo conto che a oggi sono ...

La Federazione Italiana Pallavolo , valutata la situazione dell'attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell'attuale contesto pandemico, ha stabilito il rinvio delle ...La raffica di rinvii accumulati nell'ultima giornata del girone di ritorno, la prima dopo la pausa natalizia, non poteva passare certo inosservata. Per evitare che la situazione si ripeta nel prossimo ...Mercoledì 19 gennaio è stata fissata un'ulteriore riunione degli organi decisionali della FIPAV - a tutti i livelli.La FIPAV ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate (12esima e 13esima) dei campionati nazionali di Serie B, originariamente programmate per il 16 e 23 gennaio. La Nottolini inserita nel giron ...