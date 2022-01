Sci alpino, ok dal Prefetto: a Cortina ci sarà il pubblico per la Coppa del Mondo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’atteso semaforo verde è arrivato. Ci sarà il pubblico alla due giorni di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, in programma a Cortina d’Ampezzo (Belluno) i prossimi 22 e 23 gennaio. E’ quanto si è deciso questa mattina, mercoledì 12 gennaio, presso la Sala Consiliare del Comune di Cortina dove si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, dottor Mariano Savastano. Un incontro nel quale sono stati esaminati tutti gli aspetti relativi all’evento, dalla presenza di pubblico alla viabilità. “Il pubblico potrà essere presente alla Coppa del Mondo di Cortina, pur con le naturali limitazioni dovute alla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’atteso semaforo verde è arrivato. Ciilalla due giorni dideldi scifemminile, in programma ad’Ampezzo (Belluno) i prossimi 22 e 23 gennaio. E’ quanto si è deciso questa mattina, mercoledì 12 gennaio, presso la Sala Consiliare del Comune didove si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal, dottor Mariano Savastano. Un incontro nel quale sono stati esaminati tutti gli aspetti relativi all’evento, dalla presenza dialla viabilità. “Ilpotrà essere presente alladeldi, pur con le naturali limitazioni dovute alla ...

