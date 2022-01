Quota 102, come funziona e chi può fare domanda (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In vigore dal 1 Gennaio 2022 e per tutto l’anno in corso, Quota 102 permette di andare in pensione a 64 anni con almeno 38 di contributi Messa a sistema con la nuova legge di Bilancio come misura “ponte” verso il nuovo regime pensionistico, è in vigore dallo scorso 1 Gennaio 2022, e per tutto l’anno in corso, Quota 102 che permette di andare in pensione anticipata a quei lavoratori che abbiano maturato almeno 38 anni di contributi e che abbiano compiuto 64 anni d’età. Dal 7 Gennaio 2022 si può fare domanda per accedere a Quota 102 recandosi presso un patronato, attraverso il sito Inps (a cui può accedere tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta d’Identità Elettronica 3.0) nella sezione “domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In vigore dal 1 Gennaio 2022 e per tutto l’anno in corso,102 permette di andare in pensione a 64 anni con almeno 38 di contributi Messa a sistema con la nuova legge di Bilanciomisura “ponte” verso il nuovo regime pensionistico, è in vigore dallo scorso 1 Gennaio 2022, e per tutto l’anno in corso,102 che permette di andare in pensione anticipata a quei lavoratori che abbiano maturato almeno 38 anni di contributi e che abbiano compiuto 64 anni d’età. Dal 7 Gennaio 2022 si puòper accedere a102 recandosi presso un patronato, attraverso il sito Inps (a cui può accedere tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi, Carta d’Identità Elettronica 3.0) nella sezione “Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e ...

