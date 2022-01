Pensioni, ecco chi può presentare la domanda per Quota 102 e come fare (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chi nel 2022 avrà almeno 64 anni di età e 38 di contributi potrà accedere alla pensione anticipata con la cosiddetta Quota 102. ecco le modalità per presentare la domanda all’Inps Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chi nel 2022 avrà almeno 64 anni di età e 38 di contributi potrà accedere alla pensione anticipata con la cosiddetta102.le modalità perlaall’Inps

Advertising

fisco24_info : Pensioni, ecco chi può presentare la domanda per Quota 102 e come fare: Chi nel 2022 avrà almeno 64 anni di età e 3… - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: Pensioni, ecco chi può presentare la domanda per Quota 102 e come fare - il_detenuto : @La7tv @myrtamerlino ecco voi votate i mafiosi e noi paghiamo il prezzo razza di mafiosi di merda dovete restituirc… - infoitinterno : Pensioni, al via Quota 102: ecco come presentare la domanda - infoitinterno : Pensioni anticipate 2022, quota 102: come fare domanda e info, ecco la comunicazione INPS -