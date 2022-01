Napoli, alcolici ai minori: Polizia chiude noto bar per 15 giorni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aveva somministrato alcolici ad un 16enne senza aver chiesto alcun documento. Per questo il Questore di Napoli ha disposto la chiusura di un bar, nel centro storico, in vico Carrozzieri a Monteoliveto, per 15 giorni. Napoli, bar chiuso per 15 giorni Nei confronti dell’attività commerciale nel settembre 2020 era già stato irrogato analogo provvedimento, con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aveva somministratoad un 16enne senza aver chiesto alcun documento. Per questo il Questore diha disposto la chiusura di un bar, nel centro storico, in vico Carrozzieri a Monteoliveto, per 15, bar chiuso per 15Nei confronti dell’attività commerciale nel settembre 2020 era già stato irrogato analogo provvedimento, con L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

