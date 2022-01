LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Bisha in DIRETTA: Price comanda tra le moto, 15° Petrucci (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.00 AUTO – Dopo 170 km le Audi hanno preso decisamente il comando: Stephane Peterhansel comanda con 23? sullo spagnolo Carlos Sainz. A completare la top-3 il sudafricano Henk Lategan a 57?, quarto il francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a 1’32”. 8.55 QUAD – Stessa storia, stesso mare dopo 170 km: al comando sempre il francese (leader della classifica generale) Alexandre Giroud (Yamaha Racing – SMX – Drag’on) con un margine di vantaggio di 40? sul brasiliano Marcelo Medeiros (Team Marcelo Medeiros) e 1’58” sul polacco Kamil Wisniewski (Orlen Team) a 1’58”. 8.50 moto – Cambia ancora il quadro della situazione: l’australiano Toby Price (KTM) si è preso la vetta dopo 258 km in sella alla KTM. L’aussie precede di 32? Quintanilla e di 1’24” Sunderland. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.00 AUTO – Dopo 170 km le Audi hanno preso decisamente il comando: Stephane Peterhanselcon 23? sullo spagnolo Carlos Sainz. A completare la top-3 il sudafricano Henk Lategan a 57?, quarto il francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a 1’32”. 8.55 QUAD – Stessa storia, stesso mare dopo 170 km: al comando sempre il francese (leader della classifica generale) Alexandre Giroud (Yamaha Racing – SMX – Drag’on) con un margine di vantaggio di 40? sul brasiliano Marcelo Medeiros (Team Marcelo Medeiros) e 1’58” sul polacco Kamil Wisniewski (Orlen Team) a 1’58”. 8.50– Cambia ancora il quadro della situazione: l’australiano Toby(KTM) si è preso la vetta dopo 258 km in sella alla KTM. L’aussie precede di 32? Quintanilla e di 1’24” Sunderland. ...

Advertising

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - infoitsport : LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Bisha in DIRETTA: Quintanilla comanda tra le moto, 14° Petrucci - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della decima tappa della #Dakar: una stage importante per definire ulteriormente… -