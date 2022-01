LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Bisha in DIRETTA: Barreda comanda tra le moto, 17° Petrucci (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.10 – Per quanto concerne le altre due categorie di nostro interesse, ovvero le auto e i camion, cominceranno la speciale rispettivamente alle 7.15 e alle 8.42 italiane. 07.06 QUAD – Cominciata anche la speciale di questa categoria con il leader della classifica generale, Alexandre Giroud, in vetta con la sua Yamaha. 25? di margine per il transalpino nei confronti dell’americano Pablo Copetti (Del Amo motorsports/Yamaha Rally Team), rivale di diretto in questa Dakar. In terza piazza troviamo il polacco Wisniewski a 1’22” (Orlen Team). 07.04 moto – Alle 5.10 italiane ha preso il via questa categoria. Dopo 170 km comanda lo spagnolo della Honda Joan Barreda con 1’01” di margine sul cileno Quintanilla (Honda) e 1’11” sull’altro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.10 – Per quanto concerne le altre due categorie di nostro interesse, ovvero le auto e i camion, cominceranno la speciale rispettivamente alle 7.15 e alle 8.42 italiane. 07.06 QUAD – Cominciata anche la speciale di questa categoria con il leader della classifica generale, Alexandre Giroud, in vetta con la sua Yamaha. 25? di margine per il transalpino nei confronti dell’americano Pablo Copetti (Del Amorsports/Yamaha Rally Team), rivale di diretto in questa. In terza piazza troviamo il polacco Wisniewski a 1’22” (Orlen Team). 07.04– Alle 5.10 italiane ha preso il via questa categoria. Dopo 170 kmlo spagnolo della Honda Joancon 1’01” di margine sul cileno Quintanilla (Honda) e 1’11” sull’altro ...

