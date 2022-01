La difesa di Djokovic | le date | gli spostamenti e gli errori

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il tennista serbo affida la suaa un post su Instagram. Dice di aver saputo del risultato positivo del test del 16 dicembre solo il giorno successivo e parla diumani nella compilazione dei documenti per entrare in Australia. Rischia per le dichiarazioni false e incongruenti

LadiI punti centrali della vicenda sono due: il tampone positivo del campione serbo e i documenti consegnati alle autorità australiane sui viaggi compiuti prima di entrare nel ...Poche ore prima, ai microfoni di una tv australiana, è intervenuta in diretta Dijana, madre del campione serbo e la donna ha difeso in maniera strenua suo figlio, soprattutto visti i recenti ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Anche Flavio Cobolli approda al turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2022 (in programma dal 17 al 30 gennaio con un montepremi ...a partire dal Marco Calabresi Il tennista serbo prova a difendersi con un post su Instagram. Interviene anche la madre: "Non sapeva di essere ...