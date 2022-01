Il manuale contro i franchi tiratori di Mastella | il consiglio a Berlusconi | “Vuoi il Quirinale? Fai così… “

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoConsigli per evitare i. E’ un ipotetico titolo per ilche Clemente, intervista dopo intervista, sta preparando per Silvioin vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. Scrive La Repubblica: Clementeha una soluzione per ogni problema: “timbrare” i voti a seconda dei tre gruppi del centrodestra scrivendo sulla schedaSilvio, Silviopresidente. «Lo feci per Franco Marini nel 2006», dice da Benevento. Un voto, comunque,all’ex Premier lo assicura. Sua moglie, Sandra Lonardo, «per riconoscenza», in prima battuta voterà per il Cavaliere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

