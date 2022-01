Fra Nato e Russia è dialogo tra sordi, ma pur sempre dialogo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) dialogo tra sordi, ma dialogo resta. Al termine del vertice Nato-Russia oggi a Bruxelles, il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg avverte sul “rischio reale di un nuovo conflitto armato in Europa”. Ma al quartier generale brussellese, sede del summit odierno, nessuno si alza dal tavolo sbattendo la porta. “Discussione non facile” e “scambi diretti”, aggiunge Stoltenberg riferendosi al confronto con il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko sull’escalation militare soprattutto al confine orientale dell’Ucraina, dove Putin ha ammassato 100mila soldati. Ma al vertice nessuno respinge formalmente l’idea di continuare a trattare. I colloqui continueranno, soprattutto in formato bilaterale Usa-Russia, sebbene un’agenda non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022)tra, maresta. Al termine del verticeoggi a Bruxelles, il segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg avverte sul “rischio reale di un nuovo conflitto armato in Europa”. Ma al quartier generale brussellese, sede del summit odierno, nessuno si alza dal tavolo sbattendo la porta. “Discussione non facile” e “scambi diretti”, aggiunge Stoltenberg riferendosi al confronto con il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko sull’escalation militare soprattutto al confine orientale dell’Ucraina, dove Putin ha ammassato 100mila soldati. Ma al vertice nessuno respinge formalmente l’idea di continuare a trattare. I colloqui continueranno, soprattutto in formato bilaterale Usa-, sebbene un’agenda non ...

